Более 40 тысяч сахалинцев написали заявления на единовременную выплату на детей
В островном регионе по состоянию на 1 июня принято более 40 тыс. 244 заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.
По большинству заявлений вынесены положительные решения и на 36 тыс. 370 детей уже произведены выплаты с 1 июня. Сумма перечисленных им средств составляет более 464 млн. рублей.
Напомним, единовременная выплата осуществляется с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября.
Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг.
Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.
Обращаем внимание. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции лично обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет с использованием логина и пароля от сайта госуслуг.
Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР (Регион — Сахалинская область, раздел - «Информация для жителей региона», кликнуть на объявление - «Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи на прием»).
Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ.
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