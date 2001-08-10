Тихоокеанское
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Детский сад «Полянка» закрыт в целях предотвращения возможного распространения коронавируса

Детский сад «Полянка» закрыт в целях предотвращения возможного распространения коронавируса

Детский сад «Полянка» закрыт в целях предотвращения возможного распространения коронавируса. В дошкольном учреждении выявлен сотрудник, контактный с человеком, заболевшим коронавирусом. В связи с этим принято решение закрыть детский сад до получения результатов эпидрасследования. Учреждение возобновит работу после проведения всех противоэпидемических мероприятий.

Приостановка деятельности сада — вынужденная мера. Она позволит не допустить дальнейшего распространения инфекции. Учреждение закрыто до особого распоряжения надзорных органов. Точная дата открытия будет названа позднее и доведена до родителей воспитанников.

Ситуация с организацией функционирования системы дошкольного образования в условиях пандемии находится на особом контроле. Меры безопасности будут приниматься в отношении всех выявляемых случаев независимо от формы учреждения. Потому южносахалинцев просят с вниманием относиться к своему и здоровью окружающих и избегать ненужных контактов, строго соблюдать правила самоизоляции, тем кому она предписана.

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