На Шикотане отметила новоселье 21 семья
На Шикотане отметила новоселье 21 семья. Два трехэтажных дома построили в Крабозаводском для переселенцев из аварийного жилья. Новостройки возведены на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение нарастить темпы жилищного строительства.
Геннадий Ченчик долго ждал новоселья. На Шикотане он с 1981 года, со временем его деревянный дом пришел в негодность.
– Приходилось буквально жить на кухне. Это было единственное более- менее теплое место. Отопления нет, зимой все перемерзает. А сейчас просто сказка! Красивый подъезд – приятно зайти. Отличная просторная квартира, – поделился новосел.
Солидарны с ним и другие жильцы. Нурия Степанюк больше 30 лет прожила в фанерном бараке.
– Старый дом весь перекосился, полы гнутся, штукатурка валится, окна не открываются. Теперь у меня шикарная однокомнатная квартира, 42 квадратных метра, половина из них – только комната. Хороший вид из окон, большая лоджия. Очень довольна, – рассказала жительница Южно-Курильского района.
Новоселы получили ключи от квартир на улице Комсомольской. В июне сдадут еще два дома на Ключевой. Также на днях заселят 18-квартирный дом на Кунашире. Всего переезд ждет более 80 семей.
– Переселение из аварийного жилфонда на южных Курилах ведется уже не первый год. По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы нарастили темпы. В течение двух лет намерены полностью закрыть тему переселения курильчан, – отметил глава муниципального образования Вячеслав Власенко.
В этом году в Крабозаводском планируют приступить к проектированию и строительству пяти домов на 96 квартир. А в селе Малокурильском намерены начать строительство сразу семи жилых домов на 202 квартиры. До конца года завершат возведение трех многоэтажек в Южно-Курильске.
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