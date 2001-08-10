Юных сахалинцев приглашают в самолётную секцию

Детская самолетная секция сахалинского Центра технических видов спорта объявляет о наборе ребят в возрасте 14-15 лет.

Занятия начнутся этим летом. Юные пилоты будут изучать теорию под руководством опытных лётчиков, работающих в штабе центра. После этого ребята перейдут к практике на итальянских самолётах Tecnam P2002 Sierra. Обучение бесплатное.

Для зачисления в секцию необходимо предоставить заявление от родителей̆ на зачисление в секцию, копию свидетельства о рождении или паспорта поступающего и законного представителя и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий. На ней должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп, указаны дата выдачи справки, срок её действия, дата прохождения ЭКГ и его результат, группа здоровья. Также необходимы две фотографии поступающего в формате 3х4 и договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей̆). После предоставления полного пакета документов поступающим необходимо пройти индивидуальный̆ отбор.

Прием документов осуществляется до 28 июня 2020 года по адресу: Южно-Сахалинск, пр-т Победы, 132, каб. 104. Телефон 45-80-25

Зачисление пройдёт в срок до 6 июля 2020 текущего года. В секции предоставляется 14 вакантных мест.