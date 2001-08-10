Сахалинцы приглашают принять участие в форуме «ОстроVа 2020»
Прием заявок на участие в молодежном патриотическом слете «ОстроVа 2020» стартовал на Сахалине. Он продлится до 20 июня. Заявить об участии можно, перейдя по ссылке.
Как сообщили в региональном правительстве, принять участие в форуме могут россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Он состоится с 30 августа по 4 сентября.
Центральное мероприятие слета – одноименный форум «ОстроVа 2020», который включает шесть треков, где запланированы дискуссии и выступления экспертов.
- В направлении «Острова Будущего» молодежь на примере Сахалинской области спроектирует, как она видит будущее и что можно сделать уже сейчас, чтобы сделать его осязаемым.
- «Острова Победы» – это обсуждение исторического прошлого и разработка новых форматов для диалога о Великой Победе с молодежью. Участниками трека станут лучшие Волонтеры Победы из разных частей страны и представители патриотических общественных организаций, которые помогут в проведении парада Победы на Сахалине.
- На «Островах Мира» будут обсуждать, что такое гражданский патриотизм и в чем он проявляется.
- «Острова Впечатлений» помогут определить, чего не хватает для развития внутреннего молодежного туризма в России.
- «Острова Перемен» призваны максимально эффективно интегрировать результаты молодежных форумов в дальнейшую деятельность и помогать со стартом инициатив.
- На «Островах Медиа» эксперты в журналистике, PR и цифровых технологиях научат транслировать сложные и неоднозначные смыслы, рассказывать о территории.
Кроме основной программы форума, участников ждут авторские экскурсии, гастрономические и арт-фестивали, концерты, творческие субботники, спортивные соревнования. Одним из самых зрелищных событий в рамках форума станет первая, профессионально подготовленная, историческая реконструкция боя за освобождение Южного Сахалина, состоявшегося 11-12 августа 1945 года. Также участники форума смогут принять участие в деятельности поискового лагеря, работа которого будет вестись по местам боев в районе 50-й параллели.
Сахалинские школьники на слете станут участниками открытых уроков от Волонтеров Победы и присоединятся ко второму этапу конкурса сочинений «Без срока давности». Творческое состязание проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работы 17 победителей первого этапа ранее озвучили артисты Чехов-центра.
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