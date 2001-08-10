На Курилах по федеральной программе строят две школы и больницу

На Курилах в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" строится три социальных объекта общей стоимостью 3,5 млрд рублей.

В их числе новая районная больница в Северо-Курильске и две общеобразовательные школы на острове Итуруп - в Курильске и селе Рейдово.

В 2021 году юные жители села Рейдово на Итурупе сядут за парты новой школы. Сегодня детям приходится ютиться в помещениях, совершенно не предназначенных для этого целях. Последнее время, благодаря мерам социальной поддержки, принимаемым в рамках национального проекта “Демография” на островах, значительно увеличилось количество детей. Старая школа уже с трудом вмещает всех учащихся, и это несмотря на то, что под учебные классы переоборудовали все имеющиеся хозяйственные помещения.

— Сейчас у нас 11 классов. Чтобы разместить всех детей, нам пришлось отдать под классы учительскую, пионерскую, лаборантскую. То, что школа строится в селе — это очень здорово, — отметила глава села Рейдово Людмила Синицына.

Местные власти предлагали сельчанам организовать доставку детей в соседний Курильск, расположенный в 15 километрах, но родители отказались, опасаясь, что ежедневные поездки будут изматывать детей. К тому же в Курильске так же существует дефицит мест в школах. Средства на строительство новой школы появились благодаря федеральной программе. Строительство обойдется в 781 млн рублей. В новой школе места хватит на всех. Что же касается существующего сегодня здания школы, то оно ещё послужит. О том, как оно будет использоваться, в сельской администрации пока не решили.

В городе Курильске проблема с дефицитом мест для школьников будет решена в 2022 году. К этому времени там построят школу на 400 мест. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд рублей. Средства выделяются из регионального и федерального бюджетов.

Новая школа будет трёхэтажной. Помимо учебных классов в ней будут мастерские, тренажерный и два спортивных зала, библиотека, медицинский блок, столовая на 210 посадочных мест и даже музей.

В Северо-Курильске на острове Парамушир в рамках той же федеральной программы строится здание районной больницы. Она будет включать в себя стационар на 30 коек и поликлинику с дневным стационаром, рассчитанную на 100 посетителей в смену. Стоимость строительства - 1,5 млрд рублей. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

— Решение о строительстве новой больницы было принято из-за того, что наше нынешнее здание не отвечает требованиям сейсмической устойчивости. В новом здании будет не только безопаснее, но и комфортнее, как врачам, так и нашим пациентам, — прокомментировала главный врач Северо-Курильского района Елена Богомолова.

По словам президента Владимира Путина, при реализации федеральной программы развития Курильских островов, основная цель - удобство и безопасность людей, населяющих эти территории. "Мы будем развивать там инфраструктуру", – заявил президент в интервью телеканалу “Россия”.