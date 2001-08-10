Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине школьные выпускные могут пройти в обычном формате

На Сахалине школьные выпускные могут пройти в обычном формате

Всероссийский выпускной вечер проведут в очном формате. Об этом заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет Meduza.

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — приводит агентство слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Напомним, 29 мая, Минпросвещения рекомендовало провести выпускные в режиме онлайн.

«Очные выпускные могут состояться в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса», — говорилось в сообщении министерства.

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