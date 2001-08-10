50 мешков мусора собрала молодежь Поронайска во время экологической игры

К экологической игре "Чистые острова", которая проходит в эти дни по всей Сахалинской области, присоединилась молодежь Поронайского района. Командные соревнования по уборке мусора, организованные областным Агентством по делам молодежи и местным Департаментом ДОКиС, прошли на "рефулерах". Это место является популярной среди поронайцев зоной отдыха как летом, так и зимой.

В экологическом квэсте приняли участие пять команд, которые представляли поронайские школы №1, 2, 7, 8 и СПЦ №3. Для участников мероприятия было придумано несколько заданий. Сначала активисты ответили на вопросы экологической викторины, а потом приступили к сбору мусора. Задача каждой команды состояла в том, чтобы за час собрать, как можно больше пластикового и бумажного мусора. Количество собранного мусора определялось взвешиванием.

Стоит отметить, что участники игры были поражены количеством оставленного за зиму и весну мусора в месте, где отдыхают поронайцы. За час ребята собрали пятьдесят мешков мусора. Активистам помогала тяжелая техника коммунальных служб города. И, тем не менее, участникам мероприятия не удалось полностью освободить лесной массив от отходов. В течение июня навести порядок в месте отдыха уже планируют сами коммунальщики в рамках борьбы с несанкционированными свалками.

По завершению игры все без исключения участники получили сладкие призы и бесплатные билеты в кино от Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа. Итоги экологической игры, так же как и название команды победительницы, станет известно 1 июня. В День защиты детей организаторы планируют провести церемонию награждения. Победителям будут вручены подарки и благодарности от Агентства по делам молодежи Сахалинской области.