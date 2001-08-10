Сахалинцев приглашают в гости к сивучам

Тематический праздник на открытом воздухе состоится в Невельском районе. Мероприятие пройдет 6 июня с 11 до 17 часов в прибрежной зоне города вблизи брекватера. Участников ждут веселые игры, лодочные экскурсии, чаепитие на берегу моря и экологическая акция.

Вход на праздник свободный. Предварительная запись необходима только для участия в лодочных экскурсиях. Для бронирования места нужно позвонить по телефону +7-914-746-95-32 в будни с 11 до 16 часов, сообщив паспортные данные участников (требования пограничной зоны).

Отправиться в экскурсию на лодке могут дети ростом от 140 см и взрослые. Дети младше 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого. С собой необходимо взять влагозащитную одежду и обувь без каблуков, копии документов, удостоверяющих личность, многоразовую кружку для чая – как экологичную альтернативу одноразовой пластиковой посуде.

Все желающие смогут поучаствовать в экологической акции – убрать берег от мусора и получить памятный сувенир. С собой необходимо взять перчатки.

Отметим, праздник «В гости к сивучам» организует туристско-краеведческий клуб «Бумеранг» при финансовой поддержке агентства по туризму Сахалинской области.