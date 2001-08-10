"Канатку" сахалинского "Горного воздуха" откроют 4 июня

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» открывает свои двери для сахалинцев и гостей острова.

Он начнёт свою работу 4 июня. Канатной дорогой можно будет пользоваться по четвергам и пятницам с 10:00 до 19:00, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 10:00 до 20:00.

- Подъём по канатной дороге разрешён только при использовании масок. При входе в кабинку необходимо обработать руки антисептиком. Во время покупки абонемента и при прогулке по комплексу стоит не забывать о соблюдении полутораметровой дистанции, - отметили в пресс-службе СТК.