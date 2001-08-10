Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В противотуберкулезном диспансере открылся кабинет для приема пациентов с признаками ОРВИ

Кабинет для приема пациентов с признаками ОРВИ открылся в противотуберкулезном диспансере сегодня, 2 июня. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Instagram.
 
Сюда будут направлять жителей Южно-Сахалинска, которым необходима помощь в связи с острой респираторно-вирусной инфекцией. Такое разделение поможет разграничить потоки пациентов с ОРВИ и людей, обращающихся по другим поводам.
 
- Если есть признаки ОРВИ – кашель, температура, можно вызвать врача на дом или записаться на прием к врачу по телефону 1-300. В этот период не нужно ходить в поликлинику, для таких пациентов создан отдельный маршрут, - рассказала директор лечебного департамента Мила Тен.
 
Каждый пациент, обратившийся на прием, сдаст анализы на COVID-19. При наличии медицинских показаний будет назначена КТ органов грудной клетки. До получения результатов анализов и подтверждения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию заболевший будет наблюдаться дома.
 
Кабинет будет работать ежедневно, с 8.00 до 20.00.

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