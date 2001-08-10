Свыше 90 тысяч тонн рыбы планируют выловить в Сахалинской области

В этом году прогнозируемый объем вылова красной рыбы в островном регионе составляет 91 тысячу тонн. Из них 46 тысяч тонн горбуши и 44 тысячи тонн кеты, что примерно соответствует объемам 2019 года, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Сроки начала и окончания промысла были определены на заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.

Так, с 1 июня добыча лосося разрешена предприятиям, которые работают на побережье юго-западной части Сахалина (от мыса Погиби до мыса Крильон). Это компании Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов. Объем рекомендованного вылова для этого участка составляет 1100 тонн горбуши и 770 тонн кеты.

– Сейчас предприятия готовятся к промыслу – получают разрешения на вылов и устанавливают ставные невода. Рыба еще не подошла. Первые уловы традиционно ожидаются в 10 числах июня. Планируем, что предприятия успешно сработают и смогут взять рекомендованный для них объем вылова, – рассказал руководитель агентства по рыболовству сахалинской области Иван Радченко.

С 16 июня к промыслу приступят компании Северо-Курильского района. Рекомендованный объем вылова там составляет 6,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, из них – 3 тысячи тонн горбуши, 1,5 тысячи тонн кеты, 1,4 тысячи тонн нерки и 400 тонн кижуча.