Участок улицы Невельской закрыли в Южно-Сахалинске

Участок улицы Невельской от дома № 58 до дома № 52 закрыли для движения транспорта в Южно-Сахалинске. Перекрытие связано с работами по капитальному ремонту тепловой трассы в этом районе.

Сквозного проезда на этом участке улицы не будет до 1 июля. Проезд к жилым домам будет осуществляться со стороны улиц Амурской и Чехова, отметили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.