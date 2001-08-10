Тихоокеанское
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Участок улицы Невельской закрыли в Южно-Сахалинске

Участок улицы Невельской закрыли в Южно-Сахалинске

Участок улицы Невельской от дома № 58 до дома № 52 закрыли для движения транспорта в Южно-Сахалинске.  Перекрытие связано с работами по капитальному ремонту тепловой трассы в этом районе.

Сквозного проезда на этом участке улицы не будет до 1 июля. Проезд к жилым домам будет осуществляться со стороны улиц Амурской и Чехова, отметили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.  

Открыть этот участок дороги планируют к 1 июля, после чего ремонт теплотрассы продолжится уже на других участках, о которых будет сообщено дополнительно.

Полноценное восстановление асфальтового покрытия планируют провести после завершения всех ремонтных работ, до этого момента каждый отдельный участок будет отсыпан щебнем.  

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