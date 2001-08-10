Традиционная акция «Чистый берег» в Поронайске пройдет в формате соревнования

Администрация Поронайского городского округа приглашает жителей Поронайска принять участие в общегородской акции «Чистый берег». Традиционный субботник по уборке побережья залива Терпения запланирован на субботу, 6 июня.

В этом году акция впервые пройдет в формате экологической игры. Участниками соревнования могут стать предприятия, организации разных форм собственности, а также все неравнодушные к загрязнению природы поронайцы.

Условия участия просты: активисты объединяются в команды (не более 10 человек в каждой) и собирают мусор. Победителем станет команда, которая соберет как можно больше отходов. По итогам соревнования победителей наградят ценными призами. Лучший также будет определяться в личном зачете.

Уборка охватит территорию побережья от школы №1 до пограничной заставы.

Начало акции в 10:00 на берегу моря напротив школы №1. Прием заявок осуществляется до 4 июня (включительно) по телефону 4-14-08.

Традиционная уборка берега залива Терпения приурочена к всероссийской акции «Чистая вода», которая проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».