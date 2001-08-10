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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сквозной проезд по переулку Мартовскому закроют в Южно-Сахалинске
Сквозной проезд по переулку Мартовскому со стороны ул. Ленина в Южно-Сахалинске на неделю закрывается для движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 08.00 5 июня и продлятся до вечера 12 июня.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, подрядной организации предстоит провести работы по монтажу водопропускной трубы в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина (на участке от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы).
Соответствующие дорожные знаки будут установлены. Объезд ремонтируемого участка будет осуществляться через ул. Гаражную.
В случае выполнения работ раньше указанного срока, ограничения будут сняты.
Напомним, что ранее подобные работы проводились на ул. Саранской. Теперь она открыта для проезда транспорта.
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