Сквозной проезд по переулку Мартовскому закроют в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по переулку Мартовскому со стороны ул. Ленина в Южно-Сахалинске на неделю закрывается для движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 08.00 5 июня и продлятся до вечера 12 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, подрядной организации предстоит провести работы по монтажу водопропускной трубы в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина (на участке от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы).

Соответствующие дорожные знаки будут установлены. Объезд ремонтируемого участка будет осуществляться через ул. Гаражную.

В случае выполнения работ раньше указанного срока, ограничения будут сняты.

Напомним, что ранее подобные работы проводились на ул. Саранской. Теперь она открыта для проезда транспорта.