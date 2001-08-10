Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Поронайске с 13 июня

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня начнут работу в Поронайске с 13 июня. Традиционные ярмарки будут работать на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова с 9:00 до 16:00 13, 14, 20,21, 27, 28 июня.

Разрешение на участие в ярмарках можно получить несколькими способами: при обращении в отдел экономического развития Финасово-экономического департамента Администрации Поронайского городского округа, кабинет №13, при обращении в МФЦ, а также в электронной форме через «Личный кабинет» в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Телефон для справок: 8(42431) 5-03-41.