Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2020
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Мэр Холмского района приступил к своим обязанностям
12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозного проезда в районе пересечения улиц 30 лет Победы и 2-й Красносельской не будет до 1 июля

Сроки ограничения движения транспорта в районе пересечения улицы 30 лет Победы со 2-й Красносельской в Новоалександровске по техническим причинам продлены до 1 июля. Подрядной организации в рамках муниципального контракта предстоит доставить на остров более мощное оборудование для выполнения земляных работ.

Напомним, на указанном отрезке дороги продолжаются работы по прокладке водопровода для насосной станции. По окончании - нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме силами подрядчика.

Объезд ремонтируемого участка осуществляется по ул. 2-я Хабаровская.

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