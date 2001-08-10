Сквозного проезда в районе пересечения улиц 30 лет Победы и 2-й Красносельской не будет до 1 июля

Сроки ограничения движения транспорта в районе пересечения улицы 30 лет Победы со 2-й Красносельской в Новоалександровске по техническим причинам продлены до 1 июля. Подрядной организации в рамках муниципального контракта предстоит доставить на остров более мощное оборудование для выполнения земляных работ.

Напомним, на указанном отрезке дороги продолжаются работы по прокладке водопровода для насосной станции. По окончании - нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме силами подрядчика.

Объезд ремонтируемого участка осуществляется по ул. 2-я Хабаровская.