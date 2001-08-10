Два спортивных лагеря открыли в День защиты детей в Корсакове

Два спортивных лагеря открыли в День защиты детей на стадионе "Водник" в Корсакове. Учреждения будут работать в три смены.

Как рассказали в местной мэрии, в июне в лагерях отдохнут 135 юных атлетов. Их обеспечат тренировками и питанием.

"При условии благоприятной эпидемиологической обстановки – детей ждут выезды в Южно-Сахалинск и парк, участие в спартакиаде летних лагерей, экскурсии", - отмечают в администрации.