Человека года выберут в Сахалинской области
Жители и учреждения островного региона могут стать участниками конкурса "Сахалинский маяк". Мероприятие стартует в июне, а итоги подведут 4 ноября.
Победителей определят в 28 номинациях. Выберут народных медицинских работников и педагогов года, спортсменов и волонтеров, благотворителей и товаропроизводителей, лучшего главу района и человека года.
Как сообщают в региональном правительстве, в конкурсе поучаствуют учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты, общественные объединения, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, органы местного самоуправления, управляющие компании.
По каждой номинации пройдут конкурсные мероприятия. Учтут мнение жюри и жителей области.
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