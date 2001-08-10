Летний сезон проекта «Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске
Летний сезон проекта «Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске. Принять участие в нем могут все желающие. Тренировки будут проходить вплоть до наступления холодов, сообщают в администрации города.
Напомним, «Социальный фитнес» - это бесплатные тренировки по различным направлениям: йоге, танцам, а также доступным занятиям для людей старшего поколения. Проект работает с 2013 года. Со вчерашнего дня в областном центре для любителей активного и здорового образа жизни открыли семь площадок с различным направлением физической активности. Недавним новшеством стал запуск нового направления Port de bras.
— Изначально направление разрабатывалось для реабилитации людей с травмами спины, но в дальнейшем полноценно внедрилось в область фитнеса как отдельное направление. Занятия подходят людям абсолютно любого возраста и любой физической подготовки, в том числе и беременным женщинам — рассказала координатор проекта «Социальный фитнес» Ирина Ден.
Ознакомиться с новостями, расписанием и списком площадок можно в Instagram или написать координатору проекта Ирине Ден 8-914-094-07-01.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:42 Сегодня Традиционная акция «Чистый берег» в Поронайске пройдет в формате соревнования
10:12 Сегодня Участок улицы Невельской закрыли в Южно-Сахалинске
09:34 Сегодня Свыше 90 тысяч тонн рыбы планируют выловить в Сахалинской области
11:32 Сегодня Сквозной проезд по переулку Мартовскому закроют в Южно-Сахалинске
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
16:32 28 Мая Строительство больших медицинских объектов начнется в Макарове, Поронайске, Холмске и Смирных
- 17:12 28 Мая Почти 3 тысячи сахалинских семей обратились за выплатой на детей от 3 до 7 лет
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?