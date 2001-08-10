Летний сезон проекта «Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске. Принять участие в нем могут все желающие. Тренировки будут проходить вплоть до наступления холодов, сообщают в администрации города.

Напомним, «Социальный фитнес» - это бесплатные тренировки по различным направлениям: йоге, танцам, а также доступным занятиям для людей старшего поколения. Проект работает с 2013 года. Со вчерашнего дня в областном центре для любителей активного и здорового образа жизни открыли семь площадок с различным направлением физической активности. Недавним новшеством стал запуск нового направления Port de bras.

— Изначально направление разрабатывалось для реабилитации людей с травмами спины, но в дальнейшем полноценно внедрилось в область фитнеса как отдельное направление. Занятия подходят людям абсолютно любого возраста и любой физической подготовки, в том числе и беременным женщинам — рассказала координатор проекта «Социальный фитнес» Ирина Ден.

Ознакомиться с новостями, расписанием и списком площадок можно в Instagram или написать координатору проекта Ирине Ден 8-914-094-07-01.