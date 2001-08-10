Тихоокеанское
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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Более 100 комплектов интерактивного оборудования закупили для сахалинских школьников

Более 100 комплектов интерактивного оборудования закупили для сахалинских школьников

Более 100 комплектов интерактивного оборудования закупили для сахалинских школьников. Компьютерная техника поступит в островные школы к началу учебного года и позволит внедрить последние цифровые технологии в образовательные программы.

Один стандартный комплект оборудования включает два интерактивных комплекса, многофункциональное устройство, 30 ноутбуков для учащихся, 6 – для управленцев школ и 2 ноутбука для педагогов. Некоторые образовательные учреждения получат по два или три полных комплекта цифрового оборудования.

– Техника приобретается для повышения качества и доступности образования, развития цифровых информационных технологий. Мы планируем, что целевая модель современной и безопасной цифровой образовательной среды будет внедрена во всех школах Сахалина и Курил к 2024 году, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Надо отметить, что всего закуплено около 4 тысяч ноутбуков: 3030 – для школьников, 606 – для управленческого состава образовательных учреждений, 202 – для учителей.

Компьютерная техника приобретена в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. На закупку оборудования для островных школ из федерального и регионального бюджетов было выделено более 200 миллионов рублей.

Напомним, что нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число ведущих стран по качеству общего образования.

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