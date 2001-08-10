Более 100 комплектов интерактивного оборудования закупили для сахалинских школьников. Компьютерная техника поступит в островные школы к началу учебного года и позволит внедрить последние цифровые технологии в образовательные программы.

Один стандартный комплект оборудования включает два интерактивных комплекса, многофункциональное устройство, 30 ноутбуков для учащихся, 6 – для управленцев школ и 2 ноутбука для педагогов. Некоторые образовательные учреждения получат по два или три полных комплекта цифрового оборудования.

– Техника приобретается для повышения качества и доступности образования, развития цифровых информационных технологий. Мы планируем, что целевая модель современной и безопасной цифровой образовательной среды будет внедрена во всех школах Сахалина и Курил к 2024 году, – отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Надо отметить, что всего закуплено около 4 тысяч ноутбуков: 3030 – для школьников, 606 – для управленческого состава образовательных учреждений, 202 – для учителей.

Компьютерная техника приобретена в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. На закупку оборудования для островных школ из федерального и регионального бюджетов было выделено более 200 миллионов рублей.

Напомним, что нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число ведущих стран по качеству общего образования.