Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пересечение Коммунистического проспекта и улицы Ленина закроют в Южно-Сахалинске

Пересечение Коммунистического проспекта и улицы Ленина закроют в Южно-Сахалинске
Пересечение Коммунистического проспекта и улицы Ленина закроют в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни.
 
Как сообщили в городской мэрии, ограничения для движения транспорта начнут действовать с 22.00 5 июня. Сквозного проезда не будет до 06.00 8 июня.
 
Подрядной организации предстоит завершить работы по перекладке инженерных коммуникаций.

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