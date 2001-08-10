Сахалинским неработающим пенсионерам будут выдавать талоны для проезда к месту отдыха и обратно

Для реализации права сахалинских и курильских пенсионеров на проезд к месту отдыха и обратно Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственный контракт с авиакомпанией «Аэрофлот – Российские авиалинии». Она будет осуществлять перевозку островных пенсионеров из Южно-Сахалинска в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно.

В процессе заключения находится и государственный контракт с авиакомпанией «Аврора».

Это даст возможность прилететь в Южно-Сахалинск пенсионерам, проживающим в Южно-Курильске, Курильске, Охе, Ногликах, Шахтерске и вылететь обратно.

Для проезда на железнодорожном транспорте заключены госконтракты с организациями «Пассажирская компания "Сахалин"» и «Федеральная пассажирская компания».

Для получения специальных талонов, предоставляющих право проезда, пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Одновременно с заявлением необходимо предоставить путёвку или иной документ, который является основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, профилактории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

Если, выезжая на отдых, проживать пенсионер планирует у родственников либо друзей, то необходимо заранее получить от них документ, подтверждающий, что пенсионер будет находиться на отдыхе именно в этом населённом пункте в определённый период времени. В качестве такого документа может выступать, например, телеграмма. Образец содержания телеграммы представлен на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для граждан региона».

Далее пенсионер обращается в транспортную организацию, с которой заключен государственный контракт, для обмена талонов на проездные документы — билеты туда и обратно.

Сегодня, в период действующих мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, безусловно, выезд на отдых затруднен. Но в дальнейшем при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки в лучшую сторону, пенсионеры смогут воспользоваться правом проезда с помощью так называемых талонов. Съездить на отдых и вернуться будет необходимо до 1 декабря 2020 года.

Напомним, компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится один раз в два года неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.