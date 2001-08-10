Областные власти обратятся к федеральным с предложением о передаче Александровск-Сахалинского колледжа
Областные власти обратятся к федеральным с предложением о передаче Александровск-Сахалинского колледжа. Губернатор Валерий Лимаренко намерен обсудить вопрос ускоренной передачи образовательного учреждения в региональную собственность с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы области с жителями муниципалитета.
– Будем забирать колледж в областную собственность и основательно готовиться к учебному году, – заявил губернатор.
Соответствующий вопрос прозвучал от преподавателей Александровск-Сахалинского колледжа. Они выразили беспокойство о судьбе образовательного учреждения.
– Мы приняли решение взять колледж на областное финансирование. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Министерством науки и высшего образования России. Готовим письмо о необходимости скорейшей передачи учреждения – чтобы этот учебный год колледж начал в новом статусе. На педагогическом и студенческом коллективах это не должно никак отразиться, – рассказал зампред регионального правительства Сергей Наумов.
Перевести в собственность региона намерены и местный стадион. После этого спортивный объект реконструируют. В планах – обустроить беговые дорожки. Жители района также пожаловались на отсутствие зрительских мест и раздевалок – предложения по их установке возьмут в работу.
Напомним, Александровск-Сахалинский колледж в этом году примет 80 первокурсников. 50 островитян смогут поступить на очную форму обучения по направлениям – «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Еще 30 будут обучаться заочно. Им предложены специальности – «Пожарная безопасность» и «Физическая культура».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
16:43 29 Мая Тёплые выходные ждут жителей Сахалинской области
09:34 29 Мая Перекресток улиц Горького-Пуркаева в Южно-Сахалинске планируют открыть сегодня
17:12 29 Мая Действие школьных проездных в Южно-Сахалинске приостановят до осени
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?