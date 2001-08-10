Областные власти обратятся к федеральным с предложением о передаче Александровск-Сахалинского колледжа. Губернатор Валерий Лимаренко намерен обсудить вопрос ускоренной передачи образовательного учреждения в региональную собственность с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы области с жителями муниципалитета.

– Будем забирать колледж в областную собственность и основательно готовиться к учебному году, – заявил губернатор.

Соответствующий вопрос прозвучал от преподавателей Александровск-Сахалинского колледжа. Они выразили беспокойство о судьбе образовательного учреждения.

– Мы приняли решение взять колледж на областное финансирование. Сейчас прорабатываем этот вопрос с Министерством науки и высшего образования России. Готовим письмо о необходимости скорейшей передачи учреждения – чтобы этот учебный год колледж начал в новом статусе. На педагогическом и студенческом коллективах это не должно никак отразиться, – рассказал зампред регионального правительства Сергей Наумов.

Перевести в собственность региона намерены и местный стадион. После этого спортивный объект реконструируют. В планах – обустроить беговые дорожки. Жители района также пожаловались на отсутствие зрительских мест и раздевалок – предложения по их установке возьмут в работу.

Напомним, Александровск-Сахалинский колледж в этом году примет 80 первокурсников. 50 островитян смогут поступить на очную форму обучения по направлениям – «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Еще 30 будут обучаться заочно. Им предложены специальности – «Пожарная безопасность» и «Физическая культура».