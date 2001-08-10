Дни татарской культуры проведут в Невельске

Дни татарской культуры проведет районный дом культуры им. Г. И. Невельского 13 и 14 июня. В последнее время пристальное внимание общественности России привлекает проблема толерантного отношения между народами. Вкладом учреждений культуры в развитие толерантных межнациональных отношений является проведение национальных праздников, Дней национальных культур и налаживание партнерских связей с национальными объединениями области.

13 июня каждый желающий сможет посмотреть мастер-классы по изготовлению татарской национальной игрушки и традиционного блюда татарской кухни – Чак-чак, в формате видео на официальной странице «РДК им. Г. И. Невельского» и в социальных сетях. Об этом сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа.

В воскресенье, 14 июня в 12 часов дня, на территории нового рекреационного парка по ул. Береговой всех жителей и гостей города ожидает татарский праздник Сабантуй. Праздник даст прекрасную возможность поближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, национальной кухней и костюмами, с выступлением творческих коллективов районного дома культуры, детская игровая программа, ростовые куклы, аттракционы, ярмарка и многое другое. И, конечно же, особая гордость праздника - турнир по татарской борьбе на поясах им. Тимержана Калимуллина (Кереш).