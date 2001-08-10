Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вошел в топ-15 национального рейтинга мэров. Исследование провел центр информационных технологий «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Эксперты проанализировали работу руководителей 88 российских городов в течение апреля и мая этого года.

Результаты рейтинга получены с помощью заочного анкетирования, а также на основе опросов представителей экспертного сообщества.

Мэр областного центра Сергей Надсадин был включен экспертами в первую группу рейтинга и занял 13 место. При этом глава Южно-Сахалинска обошел всех своих коллег по Дальневосточному Федеральному округу. Ближе всех к этому результату подошел глава Магадана Юрий Гришан — он занял 26 место в рейтинге.

Возглавил «Национальный рейтинг мэров России» глава Казани Ильсур Метшин. На втором месте находится мэр Москвы Сергей Собянин. Тройку лидеров замкнул глава Белгорода Юрий Галдун, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.