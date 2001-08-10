Лучших медработников выберут в Сахалинской области

Конкурс «Народное признание» стартовал в Сахалинской области. Определять победителей и лауреатов будут в трех номинациях: «Народный врач», «Народный фельдшер», и «Народная медицинская сестра (брат)».

Как рассказали в региональном правительстве, конкурс будет проходить в три этапа. На первом – островитяне предложат кандидатуры медицинских работников, чьи достижения в профессии, на их взгляд, достойны поощрения. Для этого необходимо обратиться на горячую линию 1-300 и назвать имя специалиста. Сделать это можно и в медицинских учреждениях – там установили урны для голосования. По правилам конкурса можно указать только одного медработника в каждой номинации. А при голосовании в колл-центре требуется сообщить номер СНИЛС для идентификации жителей Сахалинской области, получающих медицинское обслуживание в островных учреждениях здравоохранения.

На втором этапе кандидатуры конкурсантов, которых выбрали сахалинцы и курильчане, рассмотрит комиссия Минздрава. А на заключительном этапе голосовать за победителей будут на официальном сайте конкурса «Сахалинский маяк». Цифровой ресурс запустят во второй половине июня.

Завершится голосование 1 октября. Церемония награждения победителей состоится 4 ноября, в День народного единства.

Кроме того, параллельно с «Народным признанием» в области проходит еще один конкурс – «Здоровый регион». Жители островной области определят победителей в номинациях: «Доступная поликлиника» и «Лучшая больница».