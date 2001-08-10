Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатные тренировки будут проводить для сахалинцев на "Горном воздухе"

Бесплатные тренировки будут проводить для сахалинцев на

Первое занятие по общей физической подготовке состоится на "Горном воздухе" 7 июня. Начало в 10:30. Такие тренировки будут проводить на средней станции комплекса еженедельно по воскресеньям.

Вход свободный, прийти может любой желающий. Коврики на занятие брать не нужно. Тренировать островитян будет Андрей Мирошников.

Подъемы по канатной дороге для всех занимающихся с 10:00 до 10:20 будут бесплатными, сообщили в пресс-службе комплекса.

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