Сахалинская домохозяйка выиграла в лотерею больше трех мин рублей

Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею 3 261 232 рублей. Диана стала обладательницей суперприза. Ей повезло в 11 299-м тираже "Гослото "5 из 36".

Как рассказали в "Столото", скачать мобильное приложение победительнице предложила подруга. И уже через месяц Диана стала лотерейным миллионером.

— Я купила билет утром, а уже к обеду получила СМС-ку о выигрыше. Я сразу зашла в личный кабинет "Столото" и увидела суперприз. Такие же эмоции я испытывала, когда на свет появились мои любимые дети. Это счастье! — с улыбкой говорит женщина. — Теперь эстафету удачи я передаю подруге!

Выигранных денег победительнице хватит, чтобы полностью расплатиться с ипотекой. Также Диана уже присмотрела дизайнерскую кухню черно-белого цвета. Семья живет в ста метрах от моря, но оно холодное. Поэтому часть средств женщина потратит на отдых в теплом краю после снятия режима самоизоляции.

Диана — домохозяйка. Свободное время проводит в кругу семьи.