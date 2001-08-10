Сахалинская домохозяйка выиграла в лотерею больше трех мин рублей
Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею 3 261 232 рублей. Диана стала обладательницей суперприза. Ей повезло в 11 299-м тираже "Гослото "5 из 36".
Как рассказали в "Столото", скачать мобильное приложение победительнице предложила подруга. И уже через месяц Диана стала лотерейным миллионером.
— Я купила билет утром, а уже к обеду получила СМС-ку о выигрыше. Я сразу зашла в личный кабинет "Столото" и увидела суперприз. Такие же эмоции я испытывала, когда на свет появились мои любимые дети. Это счастье! — с улыбкой говорит женщина. — Теперь эстафету удачи я передаю подруге!
Выигранных денег победительнице хватит, чтобы полностью расплатиться с ипотекой. Также Диана уже присмотрела дизайнерскую кухню черно-белого цвета. Семья живет в ста метрах от моря, но оно холодное. Поэтому часть средств женщина потратит на отдых в теплом краю после снятия режима самоизоляции.
Диана — домохозяйка. Свободное время проводит в кругу семьи.
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