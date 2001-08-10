Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Интерактивную карту ремонта дорог запустили на Сахалине

Интерактивную карту ремонта дорог запустили на Сахалине

Интерактивную карту ремонта дорог запустили на Сахалине. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора с жителями Александровск-Сахалинского района накануне, 3 июня.

Местные жители поинтересовались у главы области, когда будет заасфальтирована дорога между городом и Тымовским, а также к местной достопримечательности – скале Три Брата.

– Сейчас разработана проектно-сметная документация на реконструкцию участка дороги от Тымовского на запад протяженностью 10 километров. Также планируется подготовить проект для реконструкции трассы между селом Арково и Александровском-Сахалинским длиной 9 километров. К работам по асфальтированию данных участков автодороги планируется преступить в 2022 году, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. – При наличии финансирования в 2021 году проведем строительно-монтажные работы и на дороге к морю.  

За выполнением дорожного ремонта теперь можно следить на интерактивной карте. Здесь же есть информация о сроках и стоимости выполнения работ в каждом муниципальном образовании.  

– Важно, чтобы жители области знали, какие участки дорог и в какие сроки будут отремонтированы в их районах. С этой целью по моему поручению была создана интерактивная карта с указанием объектов, на которых уже ведутся или будут проводиться ремонтные работы в 2020 году. Таким образом сахалинцы и курильчане смогут оценить эффективность работы органов местного самоуправления при формировании планов дорожных работ на текущий год, – отметил губернатор области Валерий Лимаренко. 

Ресурс разработан на платформе яндекс.конструктор.ру. Он доступен на сайте регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства

Напомним, в этом году на островах планируют построить и ввести в эксплуатацию 57,5 километра дорог с устройством асфальтобетонного покрытия, в том числе на региональных дорогах – 45,9 километра и 11,6 километра – на автодорогах местного значения. Отремонтировано будет 132,2 километра трасс.  

Как отметили в пресс-службе областного правительства, твердое покрытие впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между Палево и Зональным, а также Воскресеновкой и селом Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик и на 10-километровом участке в Охинском районе.

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