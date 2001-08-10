Сахалинцы могут поступить в онлайн-академию по управлению дронами

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые Резервы" открывает первую в России онлайн-академию по управлению дронами.

Как рассказали в сахалинском министерстве спорта, первые уроки пилотирования уже начались, но набор в академию продолжается. Занятия абсолютно бесплатны. Уникальную программу разработали лидеры отрасли - профессиональная российская команда по дрон-рейсингу Drone Sports Global. Это одна из самых элитных команд мира.

- Наша академия – это шанс и для подрастающего поколения, и для уже взрослых людей обучиться новым современным навыкам. У нас они не только получат новое интересное хобби, но и обучатся основам моделирования и робототехники. Наши пилоты, не только летают на дронах, но и сами полностью их конструируют, - рассказал президент "Трудовых Резервов" Илья Галаев.

Обучение в академии рассчитано на 30 уроков за 3 месяца, часть из них будет проходить в онлайн-режиме. Курс будет проходить в три этапа: обучение на симуляторах, сборка дронов и практический курс, в котором ученики смогут полетать в разных частях России.

Особо отличившиеся ученики академии получат шанс попасть в состав лучших команд мира, включая команду Drone Sports Global.

Стать учеником академии сможет любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства. После окончания учебы все ученики получат сертифицированные дипломы о прохождении курсов пилотирования.