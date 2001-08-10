Команда из Южно-Курильска стала победителем акции «Чистые Острова»

Итоги акции «Чистые Острова» подвели в среду, 3 июня, в Сахалинской области. Она стартовала 30 мая и собрала более 700 человек.

Акция состоялась в формате соревнований. В каждом городе организовывали несколько групп по 5 человек, которые занимались уборкой мусора. Всем участникам вручили памятные подарки. А позже среди призеров муниципальных этапов выбрали победителя. Им оказалась команда «Молодежный совет» из Южно-Курильска. Члены коллектива собрали более двух тонн мусора и завоевали главный приз – полет в аэротрубе, сообщили в пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области.

«Это наш любимый остров. Мы всегда участвуем в экологических акциях и здесь тоже не остались в стороне. Я считаю, что это наш непосредственный долг - убирать там, где мы живем, тем более у нас здесь заповедная зона. Собрали достаточно много мусора, убирали большую территорию. Очень рады победе, потому что правда старались», - поделился капитан команды Гафур Галимов.

Организаторами акции выступили Сахалинский молодёжный ресурсный центр совместно с Агентством по делам молодежи островного региона.

Кроме этого, акцию одновременно провели и в онлайн формате. Она состоялась в сети Инстаграм. Участники выкладывали фотографии с субботников с мешками мусора и оставляли хэштег #ЧистыеОстрова. Среди всех участников с помощью независимого сервиса выбрали победителя. Им оказалась жительница Корсакова Екатерина Родионова. Девушка получит в подарок беспроводные наушники от компании Apple.

«Сахалинцы и курильчане очень активно себя проявили. Всего за дни проведения акции островная молодежь собрала почти 45 тонн мусора. Это очень хороший результат. Планируем повторить данную акцию в следующем году», - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.