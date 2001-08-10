В Поронайске стартовал челлендж «Мои первые 500 километров»

Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа запустил челлендж для любителей бега и скандинавской ходьбы «Мои первые 500 километров».

Соревнование проходит с 25 мая по 1 ноября этого года в виртуальном формате. Участники челленджа преодолевают дистанцию в 500 километров, совершая пробежки в удобное для них время и территории. Общая дистанция складывается из суммы расстояний, пройденных на тренировках. Геопозиция, расстояние, время и скорость участников отслеживаются через специальные приложения – Strava и Nike Run Club. Победителем соревнований станет спортсмен, который преодолеет 500 километров за наименьший промежуток времени.

Состязание собрало любителей здорового образа жизни со всего островного региона. К участию также подключились и спортсмены из других регионов России. «Свои первые 500 километров» бегут спортсмены из Поронайска, Охи, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Челябинска, Новосибирска, Москвы. Всего около 40 человек.

По итогам первой недели появились достойные результаты. Лидирующие спортсмены уже преодолели дистанцию более 100 километров. Самая длинная пробежка, совершенная за одну тренировку, составила 35,5 километров.

Присоединиться к челленджу могут все желающие, не имеющие противоказаний для занятий физической культурой. Вопросы, связанные с участием можно задать по телефонам: 8-914-098-30-00, 4-12-00.