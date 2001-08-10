На Сахалине 26 многодетных семей приобрели авто за счет областного бюджета с начала года. Мерой поддержки могут воспользоваться жители островов, воспитывающие пять и более детей. Размер помощи – до 1 миллиона рублей. Предоставление льготы возобновили в январе 2020 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

– Также по инициативе главы региона мы расширили категорию получателей. Теперь воспользоваться поддержкой смогут в том числе семьи, у которых дети родились за пределами Сахалинской области – из-за лечения матери, её нахождении в отпуске или на обучении, – пояснила начальник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты Галина Щёкотова.

Многодетная семья может выбрать легковой автомобиль или микроавтобус любой марки. Однако необходимо соблюсти несколько условий: транспортное средство должно иметь минимум 6 посадочных мест, а возраст машины не может превышать 10 лет.

Если стоимость автомобиля больше 1 миллиона рублей, разницу необходимо доплатить из собственных средств. Кстати, в этом случае владельцы гарантийных писем могут воспользоваться средствами областного материнского капитала.

Одной из первых мерой поддержки в этом году воспользовалась мать пятерых детей из Южно-Сахалинска Олеся Ткачева. Теперь у её семьи собственный минивэн.

– Для нас машина просто необходима: можно детей в школу отвезти, с малышом в поликлинику съездить или в магазин за покупками. На море, на природу все вместе выезжаем теперь на своем транспорте, это очень удобно, – рассказала сахалинка.

Отметим, за назначением выплаты на покупку автомобиля необходимо обращаться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства. На эти цели в областном бюджете в 2020 году предусмотрено 100 миллионов рублей.

По решению президента Владимира Путина сегодня в стране разработан комплекс мер для улучшения демографической ситуации. Одно из главных направлений – защита брака, семьи и традиционных ценностей. В поправках к Конституции семья и дети признаны приоритетом государственной политики. Обновленный основной закон закрепляет государственную поддержку семьи, заостряя особое внимание на воспитании детей.