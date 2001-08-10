Сахалинцы не смогут сегодня купить алкоголь

Алкоголь не будут продавать в Сахалинской области сегодня, 5 июня. Связано это с проведением последних звонков.

В пресс-службе островного министерства сельского хозяйства и торговли отметили, что запрет действует только в том населенном пункте области, на территории которого запланированы торжественные линейки.

Нарушение правил розничной продажи алкоголя влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой;

на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией.

Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составляет: