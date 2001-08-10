Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы не смогут сегодня купить алкоголь

Сахалинцы не смогут сегодня купить алкоголь

Алкоголь не будут продавать в Сахалинской области сегодня, 5 июня. Связано это с проведением последних звонков. 

В пресс-службе островного министерства сельского хозяйства и торговли отметили, что запрет действует только в том населенном пункте области, на территории которого запланированы торжественные линейки.

Нарушение правил розничной продажи алкоголя влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой;
  • на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией.

Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составляет:

  • для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей;
  • юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

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