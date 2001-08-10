Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2020
Сегодня 20:46
69,02|77,32|39,49
Акция «Чистый берег» в Поронайске переносится на 12 июня
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд им. Зацаринного закроют для движения транспорта в Южно-Сахалинске

Проезд им. Зацаринного закроют для движения транспорта в Южно-Сахалинске

Ремонт проезда имени Зацаринного продолжают в Южно-Сахалинске. Подрядная организация восстанавливает благоустройство проезжей части после проведения работ по замене сетей водоснабжения и обустройства ливневой канализации на участке от детского сада № 6 до здания по улице Поповича, 18б.

На время ремонта участок закроют для сквозного проезда с 5 июня. Срок завершения — 15 июля. 

Как отмечают в пресс-службе мэрии областного центра, для выполнения работ обозначен максимальный срок, завершить работы планируют раньше. 

Объехать ремонтируемый участок можно по улице Поповича. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?