Проезды по улицам Ивана Куропатко и 4-й Заречной закроют поочередно в Южно-Сахалинске

Два участка на пересечении улиц Ивана Куропатко и 4-й Заречной в Хомутово в Южно-Сахалинске с 4 по 13 июня поочередно будут закрыты на ремонт. Подрядной организации в рамках муниципального контракта предстоит провести работы по прокладке газопровода.

Как сообщают в городской администрации, первым ограничения коснутся участка юго-западной части перекрестка. Объезд транспорта будет осуществляться по северной полосе дороги.

Работы на втором участке, в северной части указанного перекрестка, начнутся после окончания ремонта на первом. Поворот на северную часть улицы 4-я Заречная будет полностью перекрыт.

Объехать указанный участок можно по южной полосе дороги. Жители частного сектора смогут подъезжать к своим домам по переулку Ариран или 2-я Центральной.

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и предлагают воспользоваться другими путями проезда.