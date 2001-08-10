Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян познакомят с достопримечательностями Южно-Сахалинска

Островитян познакомят с достопримечательностями Южно-Сахалинска

Специалисты областной библиотеки и участники проекта "Народный сахалинский гид" приглашают на экскурсии по областному центру. Каждая длится около 1,5 часов. В рамках экскурсионной программы с достопримечательностями знакомят "народные гиды".

Расписание экскурсий на июнь:

  • 13 июня в 11:00 – "Три этапа истории городского парка" (Л. И. Орехова);
  • • 20 июня в 11:00 – "Тоёхара глазами советских переселенцев" (Л. В. Алексеева);
  • • 27 июня в 11:00 – "Съедобные и ядовитые растения в городском парке" (Л. Л. Баранчук).

Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефонам: 8 (4242) 45-25-54, 45-25-28.

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