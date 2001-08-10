Акция «Чистый берег» в Поронайске переносится на 12 июня
В связи с неблагоприятными погодными условиями традиционная акция по уборке берега залива Терпения переносится на следующую неделю. Субботник состоится 12 июня в 10:00. Место сбора участников остается неизменным – на берегу моря напротив школы №1.
Напоминаем, что в этом году акция пройдет в формате экологической игры. Участниками соревнования могут стать предприятия, организации разных форм собственности, а также все неравнодушные к загрязнению природы поронайцы. Согласно условиям, всем желающим необходимо объединиться в команды (не более 10 человек в каждой). Победителем станет команда, которая соберет как можно больше отходов. По итогам соревнования победителей наградят ценными призами. Лучший также будет определяться в личном зачете.
Прием заявок продлен до 10 июня (включительно) по телефону 4-14-08.
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