Дождливая погода ждет сахалинцев и курильчан на предстоящей неделе

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в субботу и воскресенье на Сахалине сохранится циклонический характер погоды. Ожидается небольшой дождь, температура в северных районах 2…7°, в центральных ночью 3…8°, днём 9…14°; в южных районах ночью 6…11°, днём 10…15°, в воскресенье 15…19°.

В Южно-Сахалинске в субботу будет дождливо, температура ночью 7…9°, днём 11…13°. В воскресенье ночью тоже небольшой дождь, 6…8°; днём без осадков, максимальная температура 16…18°.

В дальнейшем с запада на Сахалин будет приходить более тёплый воздух, но к концу недели фронтальные разделы снова принесут дождливую погоду.

На Курильских островах в субботу ожидается небольшой дождь, температура 4…9°, днём на юге 9…14°. В воскресенье на севере гряды тоже дождь, на юге небольшой. Температура существенно не изменится.

В течение рабочей недели на севере гряды сохранится дождливая погода, на юге потеплеет. Небольшие осадки прогнозруют только в отдельные дни.