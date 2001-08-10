В Невельских школах прозвенел последний звонок

5 июня в четырех школах Невельского района прозвенел последний звонок. На торжественных линейках в двух школах города принял участие вице-мэр округа Владимир Копылов, который поздравил выпускников со значимым событием в их жизни.

- Дорогие выпускники! Поздравляю вас с Последним звонком. Этот день праздничен и памятен для всех нас, поскольку вы прощаетесь с родной школой, где на протяжении всего детства и юности не только получали знания, но и учились ценить добро и красоту, честность и порядочность, - сказал В. Копылов. - Теперь Вам предстоит продолжить образование, освоить профессию, занять достойное место в жизни. Пролетят годы, и скоро вы станете специалистами и, где бы Вы ни оказались, где бы Вы ни работали, важно, чтобы Вы жили и трудились так, чтобы Вами гордился наш Невельский район. В добрый путь, дорогие выпускники!

В нынешнем году родные школу закончили 70 одиннадцатиклассников, по итогам 11 лет обучения трое выпускников медалисты, сообщили в пресс-службе администрации Невельского городского округа.