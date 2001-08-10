11-классники Южно-Курильского района попрощались со школой. Последние для ребят школьные торжественные линейки прошли на Кунашире и Шикотане.

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Звучало множество поздравлений и пожеланий. Вице-мэр Южно-Курильска Наталия Савочкина рассказала собравшимся, что в этом году в районе закончили школу 148 ребят, в том числе 94 девятиклассника и 54 одиннадцатиклассника.



«Последний школьный звонок – это праздник, которого вы ждали долгие годы учебы. В этот день вы прощаетесь со школой и открываете себе дверь во взрослую жизнь, наполненную самостоятельными решениями. Вас ждут выпускные экзамены, выбор учебных заведений, новые возможности. Рядом с вами стоят те, кто долгие 11 лет был рядом, поддерживал вас во всем – ваши учителя, классные руководители и родители. Большая благодарность им!», - сказала Наталия Савочкина.



К поздравлениям присоединился и депутат районного собрания Арменак Урумянц.

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«Поздравляю родителей с этим замечательным днем. Дорогие дети, все эти бурные аплодисменты, что звучат сегодня – в честь вас! Многих из вас я знаю с вашего детства. Желаю, чтобы каждый из вас достиг тех вершин, о которых мечтают ваши родители!», - сказал Арменак Урумянц.



Председатель районного собрания Сергей Бондарев подчеркнул, что Последний звонок – один из самых важных и запоминающихся этапов в жизни.

От имени всех родителей он пожелал ребятам успешной сдачи выпускных экзаменов.

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Затем выпускники вспомнили и поблагодарили своих первых учителей, а педагоги проводили своих учеников, даже прочитали им сочинения, которые ребята писали в начальной школе на тему "Моя мечта". В ответ вчерашние ученики прочитали благодарственные стихи и спели песню.