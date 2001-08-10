Валерий Лимаренко призвал выпускников продолжить обучение на Сахалине
Сегодня во всех школах, лицеях и гимназиях островного региона прозвенел последний звонок. Во взрослую жизнь вступили более 2800 одиннадцатиклассников из 130 образовательных учреждений области. Еще 5700 учеников завершили обучение в девятых классах.
Губернатор Валерий Лимаренко поучаствовал в последнем звонке учеников кадетской школы областного центра. Торжественное мероприятие состоялось на площади Славы Южно-Сахалинска. Со знаменем образовательного учреждения простились 27 юношей и девушек.
– Вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки жизни. Этот бесценный опыт вам обязательно пригодится в будущем. Будет здорово, если вы свяжете свою дальнейшую судьбу с Сахалинской областью. Приложите таланты на благо ее развития. В этом году мы запускаем программу двух дипломов СахГУ. Она дает уникальную возможность, оставаясь на острове, одновременно получить образование по востребованным профессиям в ведущих вузах страны, – подчеркнул глава региона.
Кадетская школа островной столицы – уникальное для региона образовательное учреждение. Помимо общих предметов, его ученикам преподают военное дело. Также ребята углубленно изучают основы безопасности жизнедеятельности и усиленно занимаются физической культурой.
Выпускников образовательного учреждения, отличившихся в этом учебном году, наградили почетными грамотами и благодарностями. Кульминацией торжества стала церемония прощания кадетов со знаменем школы – символом доблести и воинской славы. По традиции парни и девушки станцевали прощальный вальс. Затем прозвучал символический последний звонок, и выпускники прошагали по площади Славы торжественным маршем.
– Большое спасибо хочется сказать нашим учителям. Они у нас – лучшие. Сегодня последний день, когда я нахожусь в строю вместе со своими одноклассниками. С собой во взрослую жизнь я возьму замечательные воспоминания о них. Настроение отличное, рядом родные люди, а впереди – новые вершины, – рассказала выпускница Анастасия Константинова.
– Сегодня для нас особый день. Встречаю его с большой радостью. Со своими одноклассниками будем поддерживать связь, они – мои настоящие соратники и друзья. Верность друг другу – это то, чему нас учили в нашей школе. Без этого качества идти по жизни очень трудно, – отметил выпускник Дмитрий Эм.
После окончания праздничных мероприятий выпускникам предстоит подготовка к экзаменам, которые станут завершающим этапом школьного обучения. Из-за пандемии коронавирусной инфекции ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.
Очная сдача Единого государственного экзамена стартует с 3 июля. В этот день состоится проверка знаний по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по русскому языку. 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, а на 22 и 23 июля намечена устная часть экзамена по иностранным языкам.
– Для тех ребят, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе, – рассказала Анастасия Киктева, министр образования области.
Отметим, в связи с проведением последних звонков сегодня на Сахалине и Курилах запрещена продажа алкогольной продукции. Акцию «День без алкоголя» уже несколько лет поддерживают руководители торговых предприятий и индивидуальные предприниматели островного края.
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