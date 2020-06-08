Муниципальная сеть проката электросамокатов возобновляет свою работу в Южно-Сахалинске. Воспользоваться экологичным средством передвижения все желающие смогут уже в этот понедельник, 8 июня, с 8.00.

Точки проката расположены в городском парке, на площади Ленина, в районе перекрестка проспектов Победы и Мира, возле торговых центров «Янтарь» и «Плаза», в районе спорткомплекса «Кристалл», а также около перекрестка улиц Горького и Больничной. Пользоваться самокатами могут горожане от 16 лет — для этого необходимо установить на смартфон приложение «Rusharing», привязать к нему банковскую карту и предоставить персональные данные, необходимые для заключения договора, сообщили а администрации города.

- Сегодня мы производим последние технические манипуляции, расставляем электросамокаты в специальные парковочные блоки. Их в городе по-прежнему 10. Чтобы не перегружать систему, самокаты будем вводить в эксплуатацию постепенно, и к концу предстоящей недели на линию выйдут все 100 элетросамокатов, - рассказал директор южно-сахалинского центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Местоположение парковочных станций с самокатами, правила пользования и другую информацию можно узнать в приложении "Rusharing". Стоимость проката единая по всей стране: полчаса 150 рублей, час — 280, полтора часа 420.

Напомним, по условиям договора, который заключается при аренде самокатов, пользователь несет полную ответственность за целостность и сохранность арендованного двухколесного транспорта.