В Сахалинской области одни из самых высоких зарплат по стране

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года. На основе этих данных RT составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самую низкую среднюю зарплату за январь — март 2020 года, согласно данным Росстата, получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, в каких отраслях предлагали самые высокие зарплаты в стране в мае 2020 года.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей.