Школьников начнут тестировать на наркотики с 7 класса

Начиная с 13 лет ученики школ, техникумов и колледжей будут ежегодно проходить социально-психологическое тестирование на наркозависимость. Новый порядок проведения таких опросов установлен приказом Минпросвещения, который вступил в силу 7 июня. Об этом пишет "Парламентская газета".

Прежний порядок тестирования был установлен в 2014 году, причём в нём не указывался минимальный возраст подростков, подлежащих тестированию.

В ходе тестирования ученикам предлагают заполнить анкеты. На основе их ответов чиновники выявляют склонность подростков к употреблению наркотических и психотропных веществ. По итогам опроса региональные власти корректируют мероприятия по профилактике наркозависимости у подростков.

Перед тестированием ученики должны дать информированное согласие. За школьников до 15 лет его дают их родители. Хранить эти документы руководство школ и техникумов обязано до момента отчисления ученика (раньше их хранили в течение года). Подростки также имеют право отказаться отвечать на вопросы.

Тестирование проводят педагоги, но проверкой и подведением итогов занимаются региональные департаменты образования. Если раньше учителя группировали заполненные анкеты по возрасту респондентов (до 15 лет и более 15 лет), то теперь — по классам. Зато в правилах появилось чёткое указание, что комплектовать анкеты следует в обезличенной форме. Также у учителей появилась возможность проводить тест в электронной форме.

В итоговых актах по результатам тестирования чиновники должны отразить число учеников того или иного учебного заведения, которые имеют риск наркозависимости.