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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Восемь очистных сооружений сдадут на Сахалине уже в этом году
Восемь из тринадцати объектов планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. В их числе очистные сооружения на реке Малка в Холмском районе и водопровод, по которому очищенная вода будет подаваться в город. С введением в строй этого объекта стоимостью более полумиллиарда рублей, проблема качества водопроводной воды в Холмске будет решена на долгие годы вперёд.
В Южно-Сахалинске до конца планируется реконструировать очистные сооружения ОСК-7, через которые проходят сточные воды. Стоимость этого проекта превышает 3 млрд рублей. Его запуск положительно скажется на окружающей среде. Так же в этом году в областном центре завершат реконструкцию канализационных насосных станций КНС-10. Затраты по этому проекту оцениваются в 59,5 млн рублей. Так же в этом году завершится реконструкция одного из канализационных коллекторов, прилегающих к этой станции. Она обойдется в 99 млн рублей. А на улице Пуркаева введут в эксплуатацию коллектор ливневой канализации стоимостью 211 млн рублей.
В Горнозаводске близится окончание строительства третьего пускового комплекса очистных сооружений, способных переработать до 60 кубометров нечистот в сутки. На строительство потрачено 156 млн рублей.
До конца 2020 года в Смирных завершат реконструкцию очистных сооружений, на которую было потрачено 475 млн рублей. А в селе Ильинское суммарная стоимость строительства объектов сети водоснабжения и водоотведения составит 542 млн рублей.
До конца следующего года придется подождать чистой воды из крана жителям Александровска Сахалинского. Там проблема с водоснабжением стоит особенно остро, но даже при наличии федерального финансирования быстрее решить её не получатся.
- В 2021 году будет построена насосная станция и проложены сети общей протяжённостью шесть километров. Качество воды до конца следующего года значительно улучшится. Но работы на этом не завершатся. К 2024 году вода будет полностью соответствовать нормативам, - комментирует министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
До конца 2021 года на строительство водопроводных систем Александровска-Сахалинского будет потрачено более 675 млн рублей. А на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Курильске - 723 млн.
В 2022 году в Чехове достроят очистные сооружения стоимостью 122 млн рублей, а в Ногликах реконструируют канализацию за 1,4 млрд рублей.
В Углегорском городском округе реконструкция системы водоснабжения только началась и завершится только к 2024 году. За всё время на неё потратят 1,2 млрд рублей.
Федеральная власть уделяет постоянное внимание улучшению условий жизни в регионах. Важность качества питьевой воды для здоровья граждан президент России Владимир Путин особо отметил в своём ежегодном послании Федеральному собранию.
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