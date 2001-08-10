Около пяти кубометров отходов собрали на субботнике в Дальнем
Работники регионального управления по обращению с отходами провели субботник в Дальнем. Его приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Люди прибрались на западном выезде из села, в любимом месте отдыха и рыбалки сельчан - водоохранной зоне реки Владимировка.
Как рассказали в пресс-службу учреждения, в мероприятии принимали участие 18 сотрудников. За несколько часов они собрали и вывезли около пяти кубометров отходов.
Во время уборки работники регоператора исследовали близлежащую территорию и в лесу обнаружили пять несанкционированных свалок объёмом примерно 2, 4, 5, 10 и 15 кубометров.
- Наши специалисты зафиксировали их местонахождение, сняли координаты, зафиксировали объемы и направили в Управление для ликвидации. Удивительно, что от жителей села Дальнее жалоб по этому району не поступало. Оставленный мусор – это преимущественно автомобильные покрышки, старая керамическая посуда, пластиковые и стеклянные бутылки, строительные отходы, - сказал генеральный директор управления по обращению с отходами Максим Федотов.
Обнаруженные несанкционированные свалки остались нетронутыми, поскольку ручным способом собрать их не удалось. Требуется спецтехника. Их включили в график ликвидации.
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