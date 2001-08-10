Занятия по йоге будут проводить на

Занятия по общей физической подготовке и маунтинбайку – горному велоспорту проходят на СТК «Горный воздух» каждое воскресенье.

Все желающие укрепить свое здоровье встречаются на средней станции в 10:30. Подъем по канатной дороге с 10:00 до 10:20 бесплатный. Занятия на велосипедах начинаются в 12:00 на нижней станции.

Тренировки по ОФП проходят под руководством опытного инструктора – мастера спорта России по гиревому двоеборью, победителя всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону Андрея Мирошникова.

Как сообщают в региональном правительстве, в минувшее воскресенье на площадке собрались десятки сахалинцев разных возрастов. Любители спорта выполнили интенсивную разминку – подготовку к преодолению вершины Большевика. Подъем на гору проходил в интервальном режиме: сначала участники забегали вверх до определенного участка и потом возвращались обратно, после чего уже шагом поднимались в течение 40 секунд вверх и начинали делать присед, и так до самой вершины.

Всех экстремалов и просто любителей покататься на велосипеде на нижней площадке комплекса провели открытую тренировку по маунтинбайку. Занятия организовала региональная общественная организация «Сахалинский клуб экстремального велоспорта».

Сначала участникам рассказали теоретические основы маунтинбайка, провели разминку и техосмотр. Особое внимание уделялось технике безопасности. Практика отрабатывалась на нижней площадке «Горного воздуха» и на учебной трассе – на юго-западном склоне.

Экстремалы пришли на тренировку со своими велосипедами. Перед занятиями инвентарь прошел техосмотр: если инструкторам что-то не нравилось, клуб предоставлял собственные горные велосипеды. Также спортсменам выдали шлемы для спуска по трассе.

С 20 июня «Горный воздух» запускает тренировки по новому направлению – по йоге. Утренние практики будут проводиться еженедельно по субботам в 10:30 на средней станции комплекса.

Все тренировки на открытом воздухе продлятся ориентировочно до ноября. Стоит напомнить, что в связи с эпидемиологической обстановкой подъем по канатной дороге осуществляется только в масках.

Дополнительную информацию по тренировкам можно получить по телефону: 51-11-10 (доб. 117).