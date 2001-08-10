Южносахалинцы продолжают помогать бороться с парковкой на газонах
Жители Южно-Сахалинска включились в борьбу с нарушителями, паркующими свои автомобили на газонах, озелененных территориях, детских площадках и около мусорных контейнеров.
Сообщения о парковке в неположенных местах горожане направляют в административную комиссию, а также публикуют фото в социальных сетях мэра города и администрации областного центра. С начала года южносахалинцы зафиксировали более 100 фактов нарушения правил благоустройства. К ответственности привлечены 76 нарушителей, 29 протоколов находятся на рассмотрении, сообщили в администрации города.
Еще одно сообщение поступило в субботу от жителя дома №53 по ул. Пуркаева. Здесь владелец внедорожника припарковал автомобиль на озелененной территории рядом с контейнерной площадкой.
Горожанин написал заявление в административную комиссию, приложив фотоматериалы.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности и контроля, в целях привлечения лица к ответственности за парковку автомобиля на озелененной территории специалистами департамента принимаются меры по установлению собственника транспортного средства. По результатам принятых мер будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, статьей 21-4 закона Сахалинской области №490 предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере до трех тысяч рублей; на должностных лиц — до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей.
Если вы стали свидетелем нарушения правил и хотите сообщить об этом, необходимо отправить электронное письмо по адресу dobik@yuzhno-sakh.ru, прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время и точный адрес.
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